Видео: мощный взрыв произошел на газопроводе в Чувашии

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 147

В Вурнарском районе Чувашии произошел мощный пожар на газопроводе

Фото, видео: Telegram / cheboxaryi; 5-tv.ru

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Сотрудники МЧС не могут подобраться к месту взрыва из-за высокой температуры.

В деревне Ямбахтино в Вурнарском районе Чувашии произошел крупный взрыв. 5-tv.ru публикует кадры с места происшествия.

На видеролике отчетливо видно, как в небо поднимается огромный столп огня. По информации местных властей, взорвалась часть магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. По нему газ протекает из Западной Сибири в Европу. Кроме того, газопровод пересекает российско-украинскую границу в Курской области.

К месту ЧП были вызваны шесть машин МЧС. Подобраться поближе к газопроводу практически невозможно из-за катастрофически высокой температуры.

Рядом с местом происшествия есть жилые дома и интернат. По информации местных жителей, люди заперлись внутри помещений и не выходят.

Информация о пострадавших и степени распространения пожара дополняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в соцсетях сообщают о мощном ночном взрыве под Харьковом.

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