В соцсетях сообщают о мощном ночном взрыве под Харьковом

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Рита Миронова
Рита Миронова 94

«Страна.ua» сообщила о сильном взрыве и пожаре в Харьковской области

В соцсетях сообщают о мощном ночном взрыве под Харьковом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Спецоперация

Официальных комментариев от Киева пока не поступало.

Минувшей ночью в Изюмском районе Харьковской области ночью прогремел сильный взрыв, после которого начался большой пожар. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным СМИ, взрыв произошел около часа ночи. Официальных комментариев от украинских властей пока нет.

Вчера в половине регионов Украины трижды звучали сирены — в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Также взрывы были слышны в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Первая воздушная тревога была объявлена еще ночью и продолжалась более трех часов.

После этого власти Киева сообщили, что повреждены объекты критической инфраструктуры, после этого произошли экстренные отключения электроэнергии еще в нескольких регионах.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский доложил Байдену о разрушенной энергетической системе Украины.

Тема:
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