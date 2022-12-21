«Многие факторы»: как скоро дочь Политова восстановится после отравления

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 222

Терапевт Кондратенко заявила о восстановлении до года дочери Владимира Политова после отравления

Фото, видео: Instagram* / politmda; 5-tv.ru

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Каждый случай, несомненно, индивидуален. Однако есть определенные факторы, которые влияют на скорое и успешное возвращение к привычной жизни пациента.

Восстановление отравившейся таблетками на днях наследницы солиста группы «На-На» Владимира Политова зависит от многих факторов. В эксклюзивном интервью с 5-tv.ru врач-терапевт Марина Кондратенко объяснила, как скоро 22-летняя Алена вернется к привычной жизни и возможна ли вообще полная реабилитация.

В первую очередь, важно учитывать быструю диагностику состояния больного и время, потраченное на транспортировку человека в медицинское учреждение. А именно в токсикологическую реанимацию. Благо, у врачей достаточно опыта в вопросе пищевого отравления. Кроме того, важно понимать, какие жизненные функции нарушены у больного. Они могут также ухудшиться и в процессе транспортировки.

«Врачи-реаниматологи сделают максимально возможные мероприятия, но дальнейшее восстановление человека зависит от того, как быстро его удалось вывести из этого состояния, чем он отравился, были ли повреждения ЦНС, внутренних органов, насколько нарушались дыхательные функции», — объяснила специалист.

С точки зрения психологической реабилитации восстановление зависит от состояния человека до печального события, употребления конкретного препарата и его дозировки.

«Пациент в такой ситуации имеет последствия острые, которые длятся от нескольких дней до нескольких недель, острые повреждения нервной системы, которая восстанавливается в условиях стационара. И отсроченные — это его фоновое состояние, на которое стрессовая ситуация наложилась», — добавила терапевт.

Если же до отравления у человека было посттравматическое расстройство, то реабилитация может занять от полугода до года. При этом в данном случае важна будет и работа невролога, психиатра, психотерапевта и психолога для коррекции дальнейшего мировосприятия, заключила Кондратенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о симптомах после еды, при которых нужно вызвать скорую помощь.

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