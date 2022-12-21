«Завел еще одну кошку»: Манукян намекнул на отношения с Муцениеце

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Давид Манукян заинтриговал фанатов совместным снимком с Агатой Муцениеце

«Завел еще одну кошку»: Манукян намекнул на отношения с Муцениеце

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Блогер и актриса заявили, что совместное времяпрепровождение связано со съемками клипа. Однако фанаты уверены — между ними что-то большее, нежели дружба и рабочие отношения.

Блогер Давид Манукян вот уже не первый день интригует поклонников совместными снимками с Агатой Муцениеце. Знаменитость не подтверждает теплые отношения с актрисой, лишь заявляет, что совместное времяпрепровождение связано со съемками клипа. Однако не прочь пофлиртовать в социальной сети.

«Завел еще одну кошку. Как назвать?» — подписал свежий снимок Манукян.

Ответ на вопрос не заставил себя долго ждать.

«Имя надо, конечно, придумать», — ответила Муцениеце.

Поклонники тут же присоединились к диалогу блогера и актрисы. Многие посоветовали Муцениеце присмотреться к знаменитости. Ведь он судя по всему свободен, готов к новым отношениям и из них получилась бы отличная пара.

Вместе с тем некоторые фанаты решили, что такими романтическими снимками Манукян решил рассказать о разрыве с певицей Мари Краймбрери. Слухи об их союзе распространялись еще летом. Пара вместе посещала светские мероприятия, чуть позже поговаривали, будто они и вовсе стали жить вместе. Но ни Крамйбрери, ни Манукян тогда не подтверждали отношений. Сейчас же блогер был удивлен, узнав, что артистка внезапно отписалась от него в социальной сети и перестала следить за его жизнью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Слава переживает расставание с бизнесменом.

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«Завел еще одну кошку»: Манукян намекнул на отношения с Муцениеце

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