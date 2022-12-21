Трагический год: звезда «Секса в большом городе» Кэттролл сообщила о смерти мамы

Родительнице было 94 года.

В семье англоканадской звезды сериала «Секс в большом городе» Ким Кэттролл случилось горе — умерла мама Шэйн Кэтролл. Печальное известие знаменитость сообщила в социальной сети, сопроводил его архивными снимками с любимым человеком.

«Шейн Кэттролл 1929-2022. Покойся с миром, мама», — кратко подписала фото в социальной сети Кэтролл.

Актриса с мамой Шэйн Кэттролл. Instagram* / kimcattrall

Актриса не стала рассказать всех деталей произошедшего. Поклонники также не стали пытать Кэттролл, понимая, что сейчас творится в душе знаменитости. Они выразили соболезнование и пожелали сил пережить утрату.

«Соболезную вашей утрате. Мне так жаль»;

«Какая у вас была красивая мама… Посылаю вам много любви»;

«Такие красивые фотографии вас и мамы. Мой самый большой страх — видеть, как стареет мама, и однажды я почувствую невыносимую боль от ее потери», — написали пользователи сети.

К слову, в 2018 году Кэттролл потеряла брата. Она вместе с родными не догадывалась, что ее родственник Крис находился в глубокой депрессии. Поэтому не могла предугадать трагедии. Сначала он неожиданно исчез, а вскоре было найдено его тело. Как стало известно, он покончил жизнь самоубийством. Кэттролл многие годы винила себя за то, что, возможно, могла бы спасти брата.

«Эти вопросы преследуют тебя. И ты должен научиться жить с ними, с бесконечной виной и каждый день испытывать фрустрацию. Ты попадаешь в новую реальность и ничего не можешь в ней изменить. Это ломает тебя», — делилась болью актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Гузеева пережила смерть мамы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.