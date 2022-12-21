В США признали отсутствие доказательств вины РФ во взрывах на «Северных потоках»
WP заявила об отсутствии доказательств причастности РФ к диверсии на «Северных потоках»
Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard
После ЧП на газопроводах многие мировые лидеры обвинили в их организации Москву.
Доказательств причастности России к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в результате нескольких месяцев расследований найти не удалось. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Издание напоминает, что после ЧП на газопроводах многие мировые лидеры обвинили в их организации Москву. Однако соответствующих доказательств найти до сих пор не удалось.
«На данный момент нет никаких доказательств в пользу того, что за диверсией стояла Россия», — цитирует газета анонимного чиновника Евросоюза.
Такой же оценки придерживаются 23 представителя дипведомств и разведки в девяти странах, опрошенных в последние две недели, уточняется в публикации.
Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на участках, находящихся в экономической зоне Дании и Швеции, произошли в ночь 26 сентября. Позднее Служба безопасности Швеции обнаружила на месте происшествия «иностранные предметы» со следами взрывчатых веществ, оценив это как серьезный акт саботажа. Ведется дальнейшее расследование.
Ранее 5-tv.ru показал новые кадры последствий диверсии на «Северном потоке».
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