В США признали отсутствие доказательств вины РФ во взрывах на «Северных потоках»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28

WP заявила об отсутствии доказательств причастности РФ к диверсии на «Северных потоках»

В США признали отсутствие доказательств вины РФ во взрывах на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Тема:
Северный поток

После ЧП на газопроводах многие мировые лидеры обвинили в их организации Москву.

Доказательств причастности России к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в результате нескольких месяцев расследований найти не удалось. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что после ЧП на газопроводах многие мировые лидеры обвинили в их организации Москву. Однако соответствующих доказательств найти до сих пор не удалось.

«На данный момент нет никаких доказательств в пользу того, что за диверсией стояла Россия», — цитирует газета анонимного чиновника Евросоюза.

Такой же оценки придерживаются 23 представителя дипведомств и разведки в девяти странах, опрошенных в последние две недели, уточняется в публикации.

Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на участках, находящихся в экономической зоне Дании и Швеции, произошли в ночь 26 сентября. Позднее Служба безопасности Швеции обнаружила на месте происшествия «иностранные предметы» со следами взрывчатых веществ, оценив это как серьезный акт саботажа. Ведется дальнейшее расследование.

Ранее 5-tv.ru показал новые кадры последствий диверсии на «Северном потоке».

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