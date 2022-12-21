«Ноги шире, шаги — короче»: как правильно передвигаться в ледяной дождь

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 34

Тренер Татьяна Москвина: в России к ледяному дождю нужно приспосабливаться

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Уже к вечеру Москву накроет ледяной дождь. Как обезопасить себя, если вы все-таки оказались на улице?

Москву в ближайшие дни ждет настоящий апокалипсис — в столице снова пройдет ледяной дождь. Жители Санкт-Петербурга, например, уже испытали на себя непогоду: серьезных происшествий в результате непогоды не зафиксировано, однако многие опоздали на работу, автомобили покрылись коркой, а выходить на улице стало опасно.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как правильно передвигаться по городу в такую погоду.

«Ставьте пошире ноги, делайте короткие шаги и смотрите, куда ступаете. Гололед — это природное явление, ничего не поделаешь. Против природы никуда не пойдешь, поэтому надо приспосабливаться», — заявила тренер.

По прогнозам синоптиков, уже к вечеру в Москве потеплеет до нуля градусов. Смена погоды будет сопровождаться мокрым снегом, его налипанием на провода и ветки, а также местами гололедом.

На территории Москвы с 18:00 21 декабря до 18:00 четверга, 22 декабря, действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых изложений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как как резкие изменения погоды влияют на здоровье.

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