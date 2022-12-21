Продукты-провокаторы: у кого могут обостриться болезни после Нового года

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 8

Врач: мандарины могут спровоцировать болезни у некоторых людей

Продукты-провокаторы: у кого могут обостриться болезни после Нового года

Фото: www.globallookpress.com / Michael Eichhammer, via www.imag

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Диетологи советуют ответственно отнестись, например, к употреблению белковой пищи — смешивать такие продукты не стоит.

Впереди новогодние праздники и столы, которые ломятся от разнообразной еды. У многих после такого веселья начинает болеть и голова, и живот, и сердце.

В интервью «Газете.ру» терапевт, врач-гастроэнтеролог Елена Касимцева рассказала, кто может почувствовать себя хуже после праздников.

«Обострение после праздников чаще всего встречается у пациентов с эндокринными нарушениями (например, сахарный диабет), у пациентов с заболеваниями пищеварительного тракта, также часто страдают сердечники», — говорит врач.

По ее словам, существует, так называемые продукты-провокаторы и их просто нужно избегать. В частности, это мандарины. Именно этот продукт, который у всех так ассоциируется с Новым годом может спровоцировать кислотозависимые заболевания пищеварительного тракта, а также могут вызвать аллергию.

Кстати, диетологи советуют ответственно отнестись к употреблению белковой пищи — смешивать такие продукты не стоит. За новогодним столом надо есть только рыбу или только сыры. Именно это гарантирует «легкость вместо тяжести».

Также зелень поможет усвоению пищи и избавит от неприятных ощущений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не поправиться после новогодних праздников.

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