Продукты-провокаторы: у кого могут обостриться болезни после Нового года

Диетологи советуют ответственно отнестись, например, к употреблению белковой пищи — смешивать такие продукты не стоит.

Впереди новогодние праздники и столы, которые ломятся от разнообразной еды. У многих после такого веселья начинает болеть и голова, и живот, и сердце.

В интервью «Газете.ру» терапевт, врач-гастроэнтеролог Елена Касимцева рассказала, кто может почувствовать себя хуже после праздников.

«Обострение после праздников чаще всего встречается у пациентов с эндокринными нарушениями (например, сахарный диабет), у пациентов с заболеваниями пищеварительного тракта, также часто страдают сердечники», — говорит врач.

По ее словам, существует, так называемые продукты-провокаторы и их просто нужно избегать. В частности, это мандарины. Именно этот продукт, который у всех так ассоциируется с Новым годом может спровоцировать кислотозависимые заболевания пищеварительного тракта, а также могут вызвать аллергию.

Кстати, диетологи советуют ответственно отнестись к употреблению белковой пищи — смешивать такие продукты не стоит. За новогодним столом надо есть только рыбу или только сыры. Именно это гарантирует «легкость вместо тяжести».

Также зелень поможет усвоению пищи и избавит от неприятных ощущений.

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