«У него было кровоизлияние»: сын о состоянии упавшего на улице сотрудника БДТ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 359

Поскользнувшемуся на гололеде сотруднику БДТ Велимееву провели срочную операцию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Сейчас все родственники «сына БДТ» находятся в ожидании новостей от докторов.

В Петербурге в реанимации находится один из самых незаменимых сотрудников Большого театра (БДТ) Адиль Велимеев. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru его сын Тахир рассказал о состоянии отца на данный момент.

«Он находится в больнице, в данный момент в реанимации. Врачи пока ничего не говорят», — заявил Тахир.

Также, по его словам, отцу сделали сложную операцию, у него было кровоизлияние в мозг. Но пока все в ожидании новостей.

Ранее заведующий машинно-декорационной частью Адиль Велимеев неудачно поскользнулся на льду и получил многочисленные переломы и ушибы.

Инцидент случился на Загородном проспекте в Петербурге, вблизи перекрестка Пять углов. Падение оказалось настолько серьезным, что 83-летнему сотруднику театра потребовалась немедленная медицинская помощь — у него диагностирована закрытая черепно-мозговая, переломы лобной и теменной костей, кроме того — ушиб головного мозга.

Адиль Велимеев — один из старейших сотрудников БДТ. Там у него есть неофициальное и почетное прозвище — «планшетная крыса», его дают только лучшим работникам сцены. Есть у него и другой титул — «сын БДТ», который также свидетельствует о признании Велимеева в культурной среде. Да и сам старейшина знает, что он Большом драматическом фигура незаменимая, объясняя это тем, что занят во всех постановках театра — такой возможности нет даже у самых знаменитых актеров учреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как врачи спасают жизнь одного из руководителей БДТ.

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