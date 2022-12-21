Движение по двум новым федеральным трассам открыли в России

В России сегодня открыли еще несколько федеральных трасс. Старт движению по ним в режиме видеомоста дал Михаил Мишустин.

«Северный обход Анапы» избавит город от транзитного движения, а еще позволит сформировать единый скоростной коридор, связывающий трассу М-4 «Дон» с мостом через Керченский пролив и полуостровом Крым.

Вторая трасса — это 30-километровый участок дороги А-157. Она связывает аэропорт в Минеральных Водах с городами-курортами Ставропольского края: Железноводском, Ессентуками и Кисловодском.

Кроме того, с этого дня открыты для движения два участка в подмосковной Лобне — так город разгрузили от пробок и сократили путь до аэропорта «Шереметьево».

«Развитие строительства, в том числе дорожного, является одним из ключевых приоритетов правительства. Это отрасль показывает существенное влияние на экономику. С ней связано создание новых рабочих мест, повышение инвестиционной и деловой активности в регионах. За десять месяцев текущего года рост столь значимого сектора составил 5,8%. И главное, по всей стране появляются новые нужные людям объекты», — прокомментировал председатель правительства РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хитрые москвичи придумали способ заработать на коллапсе на дорогах из-за рекордного снегопада.