🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 декабря. Луна в Стрельце. В это время хорошо избавляться от всего ненужного. Не рекомендуется подписывать контракты — сделки не принесут успеха. Не стоит инвестировать денежные средства из-за высокого риска неудачи. Можно заниматься благотворительностью. Нежелательно знакомиться с новыми людьми.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Партнер, который появляется только тогда, когда ему удобно, это большое «нет» для вас. То, что вы ищете, это глубокая близость, таяние, и слияние двух душ, и это именно то, что Вселенная предлагает вам прямо сейчас. Овны, звезды советуют: просто убедитесь, что ваши старые страхи не мешают вам принять то, чего вы действительно желаете и заслуживаете.

Космический совет: позвольте вашим желаниям исполниться.

♉ Телец

В новом дне есть что-то волшебное для вас. Вы показываете себя совершенно по-новому. Вы приближаетесь к себе с любопытством и состраданием, мягко превращая свои раны в мудрость. Вы понимаете, что все произошло для вашего высшего и величайшего блага, что, в свою очередь, дает вам свободу исследовать возможности того, что вы можете совместно создавать с «другим» тем способом, который лучше всего можно описать как непринужденный.

Космический совет: приготовьтесь принять волшебство нового дня.

♊ Близнецы

Может быть, вы не хотите снова изображать преследователя. Может быть, на этот раз вы хотите увидеть реальные усилия партнера, готового вложиться в работу. Так что сделайте себе одолжение и будьте честны с самим собой и с другими. Вселенная напоминает: играя с людьми в игры, вы только еще больше загоните себя ловушку, Близнецы.

Космический совет: будьте честны с самими собой и другими.

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♋ Рак

Вы сделаете все для тех, кто значит для вас весь мир. Но даже у самых добродетельных есть свои границы, и это то, о чем вам напоминают сегодня. Итак, если вы чувствуете, что они каким-либо образом контролируют вас, это ваш сигнал к разговору, которого вы избегали в течение долгого времени. Помните, что заметание под ковер только загонит вас в тупик. С другой стороны, наличие пространства для диалога позволит вам обрести ясность и дать другим представление о том, что происходит в вашем сознании.

Космический совет: решитесь на откровенный разговор.

♌ Лев

Вы понимаете, что время — это главное. И что все, что вам нужно, найдет свой путь в вашу жизнь в нужный момент. Итак, сделайте шаг назад и позвольте чудесам случиться. Таким образом, это также время надежды и исцеления, особенно на личном фронте. Львы, вы начинаете ценить свои отношения с самим собой и находить радость в простом акте возвращения домой к себе в конце каждого дня.

Космический совет: цените отношения с самим собой.

♍ Дева

Девы, вещи на романтическом фронте не всегда проявлялись так, как вам бы хотелось. Вы можете либо исчезнуть в черной дыре и бесконечно жаловаться на траекторию своей жизни, либо взять дело в свои руки, пойти куда нужно и добиться того, чтобы все произошло так, как вам бы хотелось.

Космический совет: двигайтесь к исполнению своих желаний.

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♎ Весы

По мере того, как меняются ваши убеждения, меняются и отношения, которые вы призываете в свою жизнь. Это время для общения с родственными душами. Весы, освободите место для тех редких и драгоценных душ, которые разделяют ваши убеждения и ценности; которые понимают вас на почти телепатическом уровне. Самым замечательным аспектом таких союзов является то, что свободны от бремени нереалистичных ожиданий. Это подводит к вопросу: кто такие родственные души, которые поддержали вас в темные времена, и как вы чувствуете себя призванным чтить любовь, которую вы разделяете с ними?

Космический совет: откройтесь родственным душам.

♏ Скорпион

Дела на романтическом фронте не всегда складывались так, как вам бы хотелось. Вы можете либо собрать приятелей и бесконечно жаловаться на жизнь, либо отправиться в мир и открыться новым людям, местам и впечатлениям. Скорпионы, выбор есть и всегда был за вами. Однако на вашем месте мы бы отправились в это смелое путешествие по жизни.

Космический совет: отправьтесь в смелое путешествие по жизни.

♐ Стрелец

Быть с кем-то, кого ты любишь, не должно казаться тяжелой работой. Стрельцы, внимательно посмотрите в зеркало и спросите себя, почему вы здесь, и что вы получаете от этой связи. Помните, пока вы не поверите, что заслуживаете лучшего, вы не сможете изменить эту парадигму.

Космический совет: поверьте, что заслуживаете лучшего.

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♑ Козерог

В этом году вы многое узнали о себе и окружающем мире, Козероги. Для начала, вы поняли, что игра в перетягивание каната никому не помогает. Вселенная гарантирует, что все в вашей жизни происходит именно в тот момент, когда это предназначено. Так что сделайте себе одолжение и перестаньте драматизировать. Когда вы это сделаете, исчезнет необходимость объясняться с самим собой. Помните, что путь каждого индивидуален, и он приведет к определенным результатам только тогда, когда вы сами будете готовы посмотреть правде в глаза.

Космический совет: посмотрите правде в глаза.

♒ Водолей

Возможно, эта глава вашей жизни посвящена не столько «другому», сколько обретению собственных крыльев — удержанию пространства для собственного роста и вознесения. Вселенная напоминает вам о необходимости практиковать спокойствие. Работа с целителем, психотерапевтом или лайф-коучем в это время принесет вам столь необходимую ясность, и красоту. Также рекомендуется проводить время на природе, так как это поможет вам оставаться заземленным в настоящем моменте.

Космический совет: сосредоточьтесь на саморазвитии.

♊ Рыбы

Когда у вас сложные отношения с другими людьми, легко почувствовать, что все никогда не сложится по-вашему. Легко предвидеть наихудший сценарий и привлекать ситуации, которые вновь открывают раны, на которые вы предпочли бы не смотреть. Итак, переместитесь в пространство тишины: ответ, который вы ищете, находится рядом.

Космический совет: побудьте в тишине.

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