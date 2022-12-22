День очищения и позитива: что всем важно сделать в волшебную дату 22.12.2022

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 22

Нумеролог Анастасия Климова рассказала, кому 12 декабря текущего года улыбнется удача, и дала советы для ее привлечения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska; 5-tv.ru

Дата 22.12.2022 станет по-настоящему волшебной для очень большого количества людей. Об этом 5-tv.ru рассказала нумеролог Анастасия Климова. Также она дала советы, которые помогут сегодня привлечь удачу и позитив в свою жизнь.

«Перед нами красивая дата 22.12.2022. День заряжен на позитивные эмоции, поэтому наделите его радостными для вас событиями. А также проведите генеральную уборку, выбросите все ненужное из вашего дома. Почистите телефон — удалите ненужные фотографии и контакты. Обязательно пропишите планы и цели на будущий год», — порекомендовала нумеролог.

По словам Анастасии Климовой, рожденные сегодня дети будут наделены невероятно сильной энергетикой и большим количество талантов. В будущем эти малыши смогут изменить мир к лучшему.

«Все остальные люди, рожденные 22 декабря вне зависимости от года, — также новаторы. Новаторы, которым в будущем году следует обратить внимание на сферу IT-технологий. Именно там вы сможете полностью раскрыть свои таланты», — заверила специалист.

Те, кто решил связать свои отношения узами брака 22.12.2022, сделали очень удачный выбор. Нумеролог отметила, что такой союз будет очень гармоничным, а также долгим и счастливым.

«Тем людям, которые найдут свою любовь в этот день, он также несет позитивные эмоции, позитивные изменения в вашей жизни. Пускай все загаданное вами в этот день точно сбудется», — подытожила Анастасия Климова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем предупреждала Ванга в судьбоносный день 22.12.2022.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.53
1.53 75.09
1.75
Все слишком серьезно: любовный гороскоп на 2023 год для Козерогов

Последние новости

7:31
Православный календарь на 2023 год
7:22
День очищения и позитива: что всем важно сделать в волшебную дату 22.12.2022
7:10
«У меня есть принципы и понятия»: Чеботина проговорилась о причине ссоры с Кокой
6:55
«Кормят только завтраками»: Ледяной дождь в Москве парализовал работу аэропортов
6:44
В Госдуме готовят новые меры защиты детей от опасности в интернете
6:40
«Мимоза» и «Хризантема»: новый взгляд на новогодний салат — пошаговый рецепт

Сейчас читают

Корреспондент URA.RU выяснил индекс «Оливье» в Луганске
"Брезгливость к женщинам": разведенного пьяницу Лепса сдали с потрохами
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году
Стали известны подробности об отравлении дочери солиста группы «На-На» Политова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023