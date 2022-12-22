«До последнего украинца»: встреча Байдена и Зеленского показала их реальные цели

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Песков: визит Зеленского в Вашингтон подтвердил, что США ведут войну с РФ до последнего украинца

Фото, видео: Ukraine Presidency / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава Незалежной думает о своем народе в последнюю очередь.

Визит украинского президента в Вашингтон еще раз доказал, что США продолжает опосредственно вести войну с Россией с помощью украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

По словам представителя Кремля, Москва тщательно наблюдала за поступающими сведениями о встрече Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Однако в их диалоге не было ни слов о реальном мире, ни готовности услышать Москву, ни беспокойства о жителях Донбасса.

«Не прозвучало ни одного слова, предостерегающего Зеленского от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса. Не прозвучало никаких реальных призывов к миру, не на камеру, а реальных. Это говорит о том, что Америка продолжает свою линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца», — заявил Песков.

Стоит отметить, что полет Зеленского в США не решил проблем президента Незалежной. Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский лидер не смог выпросить у Байдена более современного вооружения. Вашингтон нашел отговорки, чтобы не отдавать самое лучшее государству, которое он так «любит».

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