Оговорочка по Фрейду: что попросила переводчица Зеленского у американцев

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Переводчица Зеленского попросила у США денег на преступления киевского режима

Оговорочка по Фрейду: что попросила переводчица Зеленского у американцев

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Президент Украины накануне побывал в Конгрессе и Белом доме.

Знаменитый Зигмунд Фрейд говорил, что с виду незначительные оговорки в словах служат для реализации бессознательных желаний и внешних проявлений неразрешенных конфликтов. И вот переводчица президента Украины Владимира Зеленского совершила оговорку прямо по Фрейду.

Во время своего выступления перед журналистами после посещения Конгресса США, она попросила денег на «преступления». Видео было показано в прямом эфире Белого дома.

Зеленский выступал на пресс-конференции, где говорил о помощи Украине, в том числе и деньгами. Переводчица, которая транслировала его речь на английском, случайно оговорилась и попросила денег совсем не для страны.

«Я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений», — перевела она слова главы Украины.

В своем переводе она вместо слова country, что значит страна, сказала crime, что значит преступление.

Владимир Зеленский окольными путями на чужих спецбортах добрался до США.

Он встретился с коллегой Джо Байденом и провел переговоры, после которых американский президент выразил готовность в продолжении накачивания Украины оружием. Одновременно с этим он заявил, что Зеленский якобы открыт к диалогу о мире с Россией, но при этом сам Зеленский такой информации не подтвердил и подобными высказываниями в Белом доме не блеснул.

Ранее 5-tv.ru рассказал,  почему Зеленский прилетел в США именно сейчас.

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