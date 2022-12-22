«Дурной сон»: сын погибшей в ДТП с «мажором» на Porsche не отпустит ситуацию

Иосиф Петухов пока не встречался с водителем-виновником ДТП, а видел только машину.

Авария, которая случилась в Санкт-Петербурге прошлой ночью вызвала настоящий резонанс. Женщина, погибшая в ДТП оказалась известным гинекологом, а парень, обвиняемый в происшествии — предварительно, пьяным мажором.

Сын погибшей Иосиф Петухов рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru подробности происшествия.

Около двух часов ночи 21 декабря 21-летний парень на своем Porsche Cayenne врезался в два автомобиля и убил 60-летнюю женщину-врача. У развязки с Краснофлотским шоссе элитный автомобиль столкнулся сначала с Opel, затем с Toyota.

«Водителя я не видел. Видел только, как эвакуировали его машину. Меня известили только в пять утра. Просто какой-то дурной сон… Извините», — сказал сын погибшей, отказываясь говорить на камеру из-за слез.

По его словам, его мама имела огромный стаж вождения — более 20 лет. Ее автомобиль регулярно проходил все нужные проверки, был мелкий ремонт. В ту ночь в Северной столице был ледяной дождь, однако сын все равно убежден, что авария произошла не из-за этого.

Женщине было 60 лет и она была известным гинекологом. На протяжении 35 лет она принимала пациентов в разных больницах Петербурга.

«Отпускать ситуацию действительно нельзя. Если этот человек виновен… Я не знаю этого. Пусть это установят компетентные люди», — сказал Иосиф.

А вот виновником трагической аварии оказался сын бизнесмена Денис Савинов, который, как оказалось, был еще и пьян в тот момент. По данным источника, на его счету более 40 нарушений правил дорожного движения только за два года. Большинство из них — за превышение скорости. Официально Савинов нигде не работает, учится на менеджера. Его семья считается очень уважаемой в Ломоносове, ведь его отец начинал свой бизнес еще в 90-е. Сейчас владеет несколькими фирмами в сфере торговли и автоперевозок.

Сын погибшей добавил, что первый день после аварии он провел со следователем и завтра тоже проведет весь день с ним.

«Мы, как я понимаю, оформляли документы, чтобы виновного в аварии просто задержали. По поводу адвоката: мне следователь не говорил. Я только сейчас начинаю узнавать что к чему. Это произошло слишком внезапно, у меня не было времени подготовиться. Никогда не обращался к юристам, мне это было ни к чему», — заключил мужчина.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сегодня, 22 декабря, виновника смертельного ДТП отправили под стражу до конца февраля. От дачи показаний он отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обезопасить себя пешеходам и водителям на дорогах в «темное» время.