«Буду смотреть послание президента»: Путин рассказал, как проведет Новый год
Владимир Путин проведет новогоднюю ночь с семьей
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Президент проведет этот праздник спокойно, без шумных вечеринок.
На пресс-подходе к журналистам президент России Владимир Путин поделился и личными подробностями. Например, он рассказал, что будет отмечать Новый год в кругу близких людей.
«Постараюсь встретить это Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди», — сказал Путин.
Также глава государства добавил, что обязательно будет смотреть по телевизору послание президента.
Пресс-подход проходил в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца после заседания Госсовета.
Примечательно, что глава государства в этом году впервые за десять лет не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин ответил на вопросы детей на «Елке желаний».
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