«Буду смотреть послание президента»: Путин рассказал, как проведет Новый год

Президент проведет этот праздник спокойно, без шумных вечеринок.

На пресс-подходе к журналистам президент России Владимир Путин поделился и личными подробностями. Например, он рассказал, что будет отмечать Новый год в кругу близких людей.

«Постараюсь встретить это Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди», — сказал Путин.

Также глава государства добавил, что обязательно будет смотреть по телевизору послание президента.

Пресс-подход проходил в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца после заседания Госсовета.

Примечательно, что глава государства в этом году впервые за десять лет не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин ответил на вопросы детей на «Елке желаний».