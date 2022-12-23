Неожиданно: дочь Началовой теперь с любовью обнимает трехлетнего ребенка

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 233

Дочь умершей Началовой Веру увидели с трехлетним ребенком на руках

Неожиданно: дочь Началовой теперь с любовью обнимает трехлетнего ребенка

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Тема:
Юлия Началова

Девочка пошла по маминым стопам и выбрала музыкальную карьеру. Может ли что-то помешать ее успеху?

После смерти певицы Юлии Началовой воспитывать ее дочь Веру стали заботливые бабушка с дедушкой (родители звезды), а также отец девочки футболист Евгений Алдонин. С артисткой он развелся еще в 2011 году, за восемь лет до ее смерти.

За это время спортсмен успел обзавестись другой семьей, поэтому не смог полностью взять воспитание осиротевшей дочери на себя. Однако наследница все равно получала необходимое внимание от папы и сейчас у них прекрасные отношения. Вера отлично ладит не только с папой, но и с его семьей — мачехой и сводными братом и сестрой. Красавица регулярно проводит время с родными и с удовольствием показывает это поклонникам.

На этот раз 16-летняя Вера снова веселилась с детьми. Как сообщило издание 7Дней.ru, в сети появилось видео дочери покойной Началовой вместе с маленькой девочкой, одетой в великолепное желтое платье. Малышка приходится Вере сестричкой, ее зовут Анжелика и недавно исполнилось три годика. Также на кадрах можно заметить шестилетнего брата Артема, молодая красавица с любовью поцеловала мальчика в макушку и умилила этим фанатов.

В издании отмечается, что за последние несколько лет дочь Началовой и Алдонина сильно повзрослела и стала настоящей красавицей. Вера часто выступает на публике в вечерних платьях и даже не стесняется носить глубокое декольте. Девушка унаследовала мамины гены и тоже занялась вокалом. Теперь она участвует во всевозможных песенных конкурсах и набрала свою аудиторию поклонников. Семья юной певицы во всем поддерживает ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Началовой исполнением маминой песни довела до слез зрителей телешоу.

Тема:
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