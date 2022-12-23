Она не больная: Политов прокомментировал состояние дочери после отравления

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Иван Обухов
Иван Обухов Эксклюзив 64

Дочь солиста «На-На» Владимира Политова восстановилась после реанимации

Она не больная: Политов прокомментировал состояние дочери после отравления

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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22-летняя дочь певца Алена успешно прошла лечение после отравления таблетками

Несколько дней назад Алена Политова попала в отделение токсикореанимации. Она смешала огромное количество таблеток с алкоголем, что вызвало серьезное отравление. Накануне девушка вернулась домой. Ее отец Владимир Политов рассказал о самочувствии наследницы в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По словам артиста, несмотря на то, что Алена несколько дней пробыла в отделении токсикореанимации, ей больше не требуется дополнительное лечение.

«Не надо ничего, все нормально. Она не больная, зачем ей реабилитация», — рассказал Политов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для спасения 22-летней девушки врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Предположительно, она решила наглотаться таблеток из-за конфликта с супругом. Алену Политову нашли дома практически в бессознательном состоянии.

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