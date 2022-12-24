Российская блогер Анисса с двумя детьми решила уйти от мужа из Анголы

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Иван Обухов
Иван Обухов 45

Блогер Анисса Кудимана объявила о разводе с мужем-африканцем

Российская блогер Анисса с двумя детьми решила уйти от мужа из Анголы

Фото: Instagram* / anissa_kudimana

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Уроженка Татарстана, уехавшая на родину к мужу из Африки, продолжает по-доброму отзываться о своем избраннике.

Видеоблогер Анисса из России несколько лет прожила в счастливом браке с африканцем Орфеем. Молодые люди обосновались на родине мужчины, где и стали родителями двух дочек. Однако семейная идиллия оказалась под угрозой.

27-летняя брюнетка решила расстаться с избранником, о чем сообщила в своем блоге. Девушка не уточнила, планирует ли она возвращаться вместе с дочками в Россию.

Несмотря на разлад в отношениях, Анисса Кудимана очень трепетно рассказала о своих чувствах к супругу.

«Оставляю все в 2022 году и иду дальше! Безмерно благодарна за таких прекрасных девочек! Даже если бы я знала, что будет такой несказочный конец наших отношений, я бы все равно не отказалась прожить это. Орфей — отец моих детей и навсегда останется для меня человеком с большой буквы», — сказала девушка.

При этом Анисса призвала подписчиков с пониманием отнестись к новости о разводе и не искать виноватых в этой ситуации.

«Это наше осознанное и взрослое решение», — подытожила девушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 21-летнюю внучку Софии Ротару заставили отказаться от общения на русском языке в личном блоге.

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