Французский политик сообщил Зеленскому «неприятную» новость о России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 654

Политик Филиппо: настроения французов в отношении России приведут в ярость Зеленского

Французский политик сообщил Зеленскому «неприятную» новость о России

Фото: Planet Pix via ZUMA Press Wire / ТАСС

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Отношение французов к киевскому режиму и конфликту на Украине начало меняться.

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли обрадуется, узнав, что большинство французов поддерживают мирные переговоры с Россией. Об этом заявил лидер французской ассоциации «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Политик сослался на итоги социологического опроса, в ходе которого более двух третей респондентов во Франции высказались за дипломатическое разрешение украинского конфликта. Кроме того, они выступили против продолжения военной помощи Киеву со стороны Парижа.

«Опрос IFOP показал, что 70% французов хотят переговоров с Россией ради мира. Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты!» — написал Филиппо в Twitter.

Политик регулярно выступает с яростно критикой киевского режима и его лидера. Буквально накануне он назвал визит Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом предвестием Третьей мировой войны.

По словам Филиппо, мировой конфликт нужен лидерам Незалежной и Соединенных Штатов для «приумножения» собственной славы, уничтожения стран Европы и сохранения гегемонии доллара.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем Зеленский расплатится за миллиардные долги перед США.

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Французский политик сообщил Зеленскому «неприятную» новость о России

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