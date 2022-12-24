Во Франции назвали Зеленского предвестником мировой войны

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Французский политик Филиппо назвал поездку Зеленского в США предвестником мировой войны

Во Франции назвали Зеленского предвестником мировой войны

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Лидер Украины и его сообщник — американский президент задумали разжечь мировой конфликт ради собственных корыстных целей.

Визит главы Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом может стать предвестником Третьей мировой войны. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Зеленский в Вашингтоне — великий альянс для третьей мировой войны!» — написал он в Twitter.

По мнению французского политика, мировой конфликт нужен Байдену и Зеленскому для «приумножения» собственной славы, уничтожения стран Европы и сохранения гегемонии доллара.

До этого Филиппо возмутился, что страны ЕС обеднели из-за Зеленского. Политик призвал украинского лидера перестать просить деньги у Европы, отметив, что на исходе находятся финансы не только для помощи Украине, но и для жизни европейцев.

Также политик раскритиковал просьбы жены Владимира Зеленского Елены о передаче украинцам генераторов. Филиппо заявил, что Европа и так каждый месяц финансово помогает Киеву, и потребовал от Украины отчитаться об этих «миллиардах евро».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции назвали безумием отказ Зеленского от переговоров с Россией.

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