Киев отправляет воевать подростков из-за огромных потерь ВСУ в Донбассе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 65

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ мобилизуют подростков из-за потери 150 тысяч солдат

Киев отправляет воевать подростков из-за огромных потерь ВСУ в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com / Ml1

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Власти Незалежной «выскребают остатки», заявил американский полковник Макгрегор, говоря о мобилизации на Украине.

Киевский режим отправляет на передовую в Донбассе 15-летних подростков из-за колоссальных потерь украинской армии. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

По словам американского военного, украинцы понесли «ужасающие» потери: 35 тысяч пропали без вести, более 100 тысяч погибли.

«Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки», — утверждает Макгрегор.

При этом российские военные, по оценке офицера армии США, обладают высокой подготовкой и мастерством. Макгрегор признался, что впечатлен тем, как россияне проводят боевые операции.

На днях сообщалось, что мобилизованные украинские военнослужащие покидают позиции в районе Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Дезертируя, он сдаются силовикам в надежде получить более мягкое наказание, которое грозит им по уголовной статье за невыполнение приказов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полковник Макгрегор назвал высокоэффективными действия российской системы противовоздушной обороны в ходе спецоперации на Украине.

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