«Мы собираемся выиграть это»: полковник США о новой военной тактике России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 754

Полковник Макгрегор: российская симтема ПВО показала удивительную эффективность

«Мы собираемся выиграть это»: полковник США о новой военной тактике России

Фото: Минобороны РФ

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Экс-советник Трампа признал способность российской армии наносить сокрушительные удары с «огромной точностью».

Российская система противовоздушной обороны в ходе боевых действий на Украине демонстрирует высокую эффективность, что означает серьезную заявку России на победу в конфликте. Такое мнение высказал экс-советник Дональда Трампа, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор. Фрагмент его интервью опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

«У русских теперь есть возможность наносить разрушительные удары с огромной точностью — до такой степени, что сидеть неподвижно в течение какого-то времени очень опасно. Теперь, только если вы можете исчезнуть под 20 футами бетона или чего-то еще, вы можете выжить некоторое время. Но это не долгосрочное решение», — заявил бывший военный.

По словам Макгрегора, российские вооруженные силы продемонстрировали «удивительную эффективность» интегрированной противовоздушной обороны, сбивая ракеты HIMARS.

«Очевидно, что Россия перешла от „давайте бороться с этим по дешевке“ к „теперь мы собираемся выиграть это и диктовать условия“, на которых мы будем жить в будущем в Восточной Европе. Вот куда мы движемся», — сделал вывод Макгрегор.

На днях американский полковник заявил, что США своими действиями дали понять о нежелании мирного разрешения украинского кризиса. По его словам, Вашингтон не намерен сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации, так как считает это принятием поражения.

Также Макгрегор уверен, что США никогда не признают своих ошибок и вины в том, что их действия привели к смерти сотен тысяч украинцев и миллионам беженцев из страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полковник Дуглас Макгрегор назвал срок уничтожения Украины.

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«Мы собираемся выиграть это»: полковник США о новой военной тактике России

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