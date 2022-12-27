И снова: скандальная авиакомпания IFly отменила все свои рейсы из РФ в Египет

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Авиакомпания IFly отменила все свои рейсы из РФ в Египет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yury Kirsanov; 5-tv.ru

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Сегодня перевозчик принес своим клиентам «глубочайшие извинения».

Авиакомпания IFly сегодня отменила все свои рейсы из России в Египет. Тем, кто купил тур, и теперь никуда не полетит, обещают вернуть деньги в полном объеме.

С отдыхающими сейчас в Хургаде вопрос о возвращении на родину будут решать в индивидуальном порядке. А застрявших в Шарм-эль-Шейхе планируют вывозить вплоть до 31-го декабря. Хорошо, если успеют вернуться к бою курантов.

Перевозчик не может летать в Египет из-за того, что Иордания закрыла для нее свое воздушное пространство. С тех пор, как появились первые сообщения о задержках и отменах рейсов, другие авиакомпании помогли вывезти 7500 россиян с египетских курортов.

Кстати, IFly сегодня принесла своим клиентам «глубочайшие извинения».

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