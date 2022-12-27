Романтик в душе: супруга Байдена рассказала, что муж подарил ей на Рождество

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Супруга Байдена на Рождество получает от мужа стихи

Романтик в душе: супруга Байдена рассказала, что муж подарил ей на Рождество

Фото: www.globallookpress.com / Adam Schultz/White House

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент США в браке уже 45 лет. Он по-прежнему с трепетом и нежностью относится к жене.

Первая леди США Джилл Байден призналась, как муж поздравил ее с Рождеством. В качестве подарка она получила стихотворение собственного сочинения, рассказала в интервью актрисе Дрю Бэрримор.

При этом стихотворения Байден каждый год записывает в специальную книжечку. Ее он подарил супруге еще много лет назад. Вместе с тем президент США подтвердил, что именно он автор всех стихов.

К слову, Байден женился на Джилл Стивенсон в 1977 году. До этого будущий президент США был в браке. В семье родились трое детей. Но в 1972 году в автокатастрофе супруга и дочка погибли. Байден пять раз предлагал Стивенсон узаконить отношения. Но она поначалу не соглашалась из-за нежелания воспитывать наследников политика.

Байден часто упоминает свою супругу во время публичных выступлений, нередко создавая неловкие ситуации. Так, несколько недель назад политик перепутал ее родственников. Он заявил, что супруга является дочерью Доминика Джакоппы, в то время как Джилл Байден является его внучкой. В тот же день американский лидер также оскорбил ирландцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джо Байден запутался в народах и географии.

-6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
68.45
-0.23 72.62
-0.42
Лучше не поесть лапши, чем залезть в долги: китайский совет дня на вторни...

Последние новости

3:42
Дома, машины, барбекю: на что спустили миллионы российские звезды в 2022 году
3:21
Генсек ООН назвал условие для готовности стать посредником в украинском кризисе
3:15
Лучше не поесть лапши, чем залезть в долги: китайский совет дня на вторник, 27 декабря
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака
2:54
Филимонов день: почему 27 декабря — самый опасный день в году
2:50
Названы три знака зодиака, которым 2023 год Кролика принесет удачу в деньгах

Сейчас читают

«Родоначальник пантомимы»: чем запомнился ушедший из жизни Александр Скворцов
«Главное — подготовка»: гинеколог развеяла мифы об ужасах беременности после 40
Сегодня всем стало не до смеха: юмористы скорбят об ушедшем Пономаренко
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023