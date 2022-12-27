Спасатели около 20 часов вызволяли на вездеходах жителей заснеженных поселков

Именно так отпраздновали сотрудники МЧС свой профессиональный праздник в Приморье.

В России сегодня отмечают День спасателя. И свой праздник представители этой профессии отмечают на посту. В Приморье сотрудники МЧС продолжают вызволять жителей из снежного плена. Без транспортного сообщения остаются несколько населенных пунктов.

Спасатели вместе с аварийной бригадой энергетиков почти 20 часов пробивались на вездеходе по снегу через перевалы к Щербаковке. Высота сугробов местами составляла более двух метров, колеса спецтехники зарывались в них практически на метр.

Но несмотря на это сотрудников МЧС люди все-таки дождались.

За двое суток в Приморье выпало аномальное количество осадков — в общей сложности шесть с половиной месячных норм. На дорогах Владивостока продолжается снежный коллапс.

С раннего утра до позднего вечера действует запрет на въезд большегрузов свыше пяти тонн. За ночь вывезли восемь тысяч кубометров снега, однако город по-прежнему стоит в десятибальных пробках.