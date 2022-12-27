В Макеевке в ДНР по «горячим следам» раскрыли убийство восьми человек

Полиция Макеевки оперативно раскрыла преступление троих жителей региона. Подозреваемые проникли в домовладение и убили восемь человек, четверо из которых оказались несовершеннолетними. Самому младшему ребенку был один год, двум другим — семь и девять лет. После жестокой расправы злоумышленники похитили со двора автомобиль Skoda и скрылись.

Однако полицейские по «горячим следам» нашли предполагаемых правонарушителей. Ими оказались группа из трех жителей микрорайона «Калининский», все они ранее были судимы. Когда сотрудники правоохранительных органов задержали их, то те признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества.

Как сообщает центр общественных связей МВД Донецкой народной республики (ДНР), действия подозреваемых попадают под 105 статью УК России (убийство двух и более лиц), влекут за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания. Сейчас следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронику трагедии в ижевской школе, когда выпускник вернулся в образовательное учреждение, чтобы начать массовую стрельбу.