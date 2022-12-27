Быстро раскололся: Глава МИД КНР отчитал Блинкена за за двойную политику

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 12

Asia Times: глава МИД КНР Ван И раскритиковал госсекретаря США Блинкена за двойную политику

Быстро раскололся: Глава МИД КНР отчитал Блинкена за за двойную политику

Фото: www.globallookpress.com / Kurt Amthor

Читайте нас в: Дзен Новости

Если предстоит выполнить важную миссию, то к ней лучше подготовиться. Вероятно, Штаты об этом не знали.

Госсекретарь США Энтони Блинкен попал в неловкую ситуацию во время телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ваном И. Об этом сообщила газета Asia Times. В материале говорится о телефонной беседе политиков 23 декабря.

Как предполагают авторы статьи, Блинкен собирался узнать у Вана И подробности о двух разговорах председателя КНР Си Цзиньпина с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и заместителем председателя Совбеза России.

«Блинкен, вероятно, сделал разумное предположение, что телефонный звонок Штайнмайера Си 20 декабря, а также неожиданный визит зампреда Совбеза РФ в Пекин и его встреча с Си 21 декабря имеют большое значение для событий на мировой арене», — говорится в материале.

Однако, как отмечают авторы новости, госсекретарь США «неуклюже выполнил свою миссию», потому что сразу начал говорить о спорных американо-китайских вопросах, ситуации с коронавирусом в Китае и большом значении прозрачности для мирового сообщества.

«Неудивительно, что Ван строго отчитал Блинкена за неумение вести диалог и разговоры о сотрудничестве, одновременно нанося удар Китаю», — объясняется в статье.

В том числе в газете говорится, что Блинкен не смог получить то, чего добивался больше всего. Американскому госсекретарю было важно ввести Вана в продолжительный разговор об украинском кризисе, но этого не случилось.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление главы МИД Китая Ван И об укреплении отношений с Россией.

-6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.45
-0.23 72.62
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 декабря

Последние новости

12:52
Быстро раскололся: Глава МИД КНР отчитал Блинкена за за двойную политику
12:41
Желание убивать: польский наемник назвал причину вступления в ряды националистов
12:31
Дьявол в деталях: как создать новогодний образ без лишнего стресса и затрат
12:19
Появились подробности ДТП с автомобилем Дмитрия Хрусталева в Петербурге
12:00
Детское новогоднее меню: как кормить ребенка в праздники
11:45
Цитрусовая инфляция: что будет с ценами на мандарины в магазинах

Сейчас читают

Сафронов объяснил причины бегства Пугачевой в Израиль
Иммунолог Жемчугов объяснил, как избежать осложнений при гриппе
10 интepecныx фaктoв пpo Hoвый гoд, кoтopыe вы нaвepнякa нe знaли
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023