Быстро раскололся: Глава МИД КНР отчитал Блинкена за за двойную политику

Если предстоит выполнить важную миссию, то к ней лучше подготовиться. Вероятно, Штаты об этом не знали.

Госсекретарь США Энтони Блинкен попал в неловкую ситуацию во время телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ваном И. Об этом сообщила газета Asia Times. В материале говорится о телефонной беседе политиков 23 декабря.

Как предполагают авторы статьи, Блинкен собирался узнать у Вана И подробности о двух разговорах председателя КНР Си Цзиньпина с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и заместителем председателя Совбеза России.

«Блинкен, вероятно, сделал разумное предположение, что телефонный звонок Штайнмайера Си 20 декабря, а также неожиданный визит зампреда Совбеза РФ в Пекин и его встреча с Си 21 декабря имеют большое значение для событий на мировой арене», — говорится в материале.

Однако, как отмечают авторы новости, госсекретарь США «неуклюже выполнил свою миссию», потому что сразу начал говорить о спорных американо-китайских вопросах, ситуации с коронавирусом в Китае и большом значении прозрачности для мирового сообщества.

«Неудивительно, что Ван строго отчитал Блинкена за неумение вести диалог и разговоры о сотрудничестве, одновременно нанося удар Китаю», — объясняется в статье.

В том числе в газете говорится, что Блинкен не смог получить то, чего добивался больше всего. Американскому госсекретарю было важно ввести Вана в продолжительный разговор об украинском кризисе, но этого не случилось.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление главы МИД Китая Ван И об укреплении отношений с Россией.