«Расставляют ловушки»: как США пытаются втянуть Россию и Китай в новый конфликт

США способны спровоцировать новое противостояние ради своей прибыли. Военное столкновение позволит им обогатиться за счет производства оружия и его поставок.

Вашингтону выгодно запустить новую волну столкновений, чтобы поддержать собственный военно-промышленный комплекс. Такое мнение выразил военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин, пишет KP.RU.

Перспективы нового конфликта напрямую связаны с провокациями КНДР, запустившей свои беспилотники над Южной Кореей. Таким образом Пхеньян хочет показать силу и способность отстаивать свои интересы.

Однако, по мнению Александра Жилина, Южная Корея все-таки стремится избежать столкновения с северными соседями, несмотря на то, что на ее территории стоят базы с американскими ЗРК Patriot и танками M1 Abrams.

«Ну нанесут он несколько ответных ударов — и что? У Северной Кореи основные вооружения спрятаны в скалах, в пещерах. Американцы не будут ввязываться так, как ввязались во Вьетнаме. Главная задача для Вашингтона — чтобы возник военный конфликт между двумя Кореями, в который втянут Китай и Россию», — подчеркнул Жилин.

Специалист убежден, что США уже «расставляют стратегические ловушки», чтобы наша страна ввязалась в новое столкновение, как это было в ситуациях с Украиной и Сирией. При этом, по словам Александра Жилина, любое вооруженное противостояние — золотая жила для военно-промышленного комплекса США.

«Когда идет военный конфликт на Украине — ВПК Штатов в шоколаде. К США уже выстроилась очередь на HIMARS. Которые они отпиарили в реальных боевых действиях. А мы финансируем свой ВПК из бюджета — вот в чем разница. И вот почему они нам стараются перекрыть кислород, стараясь вытеснить нас с рынка вооружений. На этот заточены все их дипломаты и спецслужбы», — подытожил Александр Жилин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отношения Москвы и Вашингтона могут существенно ухудшиться в 2023 году и оказаться на грани прямого военного конфликта.