Фильм «Ирония судьбы» вошел в список лучшего новогоднего кино в США

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Фильм «Ирония судьбы» вошел в американский список самых лучших рождественских комедий

Фильм «Ирония судьбы» вошел в список лучшего новогоднего кино в США

Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

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По мнению составителей рейтинга, музыка к этому кинофильму очень запоминающаяся.

Главный символ новогодних праздников в России — кинофильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова. Он обожаем не только нами, но и — как выяснилось — американцами. Так, в новом рейтинге издания The Hollywood Reporter советская картина пополнила топ лучших иностранных рождественских комедий.

По мнению тех, кто составлял данный рейтинг, сюжет фильма Рязанова является довольно безумным, а музыка очень хорошо запоминается зрителю.

«Иронию судьбы» впервые показали в СССР 1 января 1976 года. Аудитория первого показа достигла 100 миллионов зрителей! Восторг был настолько велик, что по многочисленным просьбам, картину показали повторно 7 февраля. Популярный журнал «Советский экран» по результатам опроса признал его лучшим фильмом года.

На американском кинорынке в 2022 году вышел ремейк культового советского ромкома — «Ирония судьбы в Голливуде», режиссером которого выступил Марюс Вайсберг, а главные роли исполнили Эмма Робертс и Томас Манн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие фильмы посмотреть на праздниках.

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