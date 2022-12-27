Кровь и обиды: что произошло между лыжниками Большуновым и Устюговым

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Лыжник Большунов жестко столкнулся на трассе с Устюговым и потерял сознание

Кровь и обиды: что произошло между лыжниками Большуновым и Устюговым

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Один из спортсменов считает, что второй сделал это специально, потому что не простил его за прошлый конфликт.

В российском спорте происходят такие столкновения, что становится страшно за жизни спортсменов. На пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов так ожесточенно боролись за выход в финал, что разбились в кровь.

Все произошло как во сне: Большунов и Устюгов, находясь на лидирующих позициях, столкнулись на спуске и упали. Как итог — никто из них не смогу достичь финала гонки, а Большунов вообще разбил лицо в кровь.

«Я упал и даже немножко сознание потерял, сильно головой ударился. Очень мутно все было. Мне долго пришлось приходить в себя», — заявил Большунов в эфире одного из телеканалов.

Также лыжник добавил, что Устюгов устроил это падение специально, так как не отошел от прошлого конфликта между ними. 25 декабря Устюгов отказался жать руку Большунову, так как тот подрезал его на финише гонки, наступив на лыжи.

Однако Устюгов в ответ заявил журналистам, что сделал это вовсе не специально и никаких конфликтов у него со вторым спортсменом нет. Более того, он даже предложил пойти и извиниться, если он не прав.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как как подготовиться к лыжной поездке.

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