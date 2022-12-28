Прилучный будет в шоке: Муцениеце оголила живот и похвасталась прессом

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Агата Муцениеце показала свой пресс после ежедневных тренировок

Прилучный будет в шоке: Муцениеце оголила живот и похвасталась прессом

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса, несмотря на загруженность в работе и воспитание двоих наследников, находит время для поддержания фигуры в тонусе. И с радостью делится результатами с поклонниками.

Агата Муцениеце похвасталась плоским животом после ежедневных тренировок. Актриса старается вести здоровый образ жизни и частенько демонстрирует труды своей работы.

«Я уже три недели качаю пресс… Каждый день. Мне нравится результат», — подписала снимок в социальной сети в пижаме Муцениеце.

МуцениецеМуцениеце продемонстировала плоский живот. Фото: Instagram* / agataagata

Поклонники восхитились прессу знаменитости, поинтересовавшись, не пожалел ли экс-муж Павел Прилучный, видя красивую бывшую возлюбленную. Но актриса не стала вспоминать прошлые отношения и отвечать на вопрос.

Сохранять подтянутой фигуру знаменитости помогает занятия спортом. Она ежедневно бегает и тренируется в спортзале. И старается не пропускать ни одно занятие. Кроме того, держать себя в форме ей помогает и работа. В прошлом году она участвовала в популярном ледовом шоу. Многочасовые изнуряющие тренировки не могли не отразиться на фигуре.

Вместе с тем пока экс-любимая Прилучного хвасталась подтянутой фигурой, его нынешняя жена Зепюр Брутян наоборот скрывает ее. В связи с чем многие заподозрили девушку в интересном положении. Слухи подогрели и новости о том, что пару видели в подмосковном госпитале Лапино. Туда пара, возможно, приезжала на консультацию по вопросу беременности. Но пока многочисленные слухи так и не заставили звездную пару либо признаться — скоро в их семье пополнение, либо опровергнуть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Кристина Асмус закрутила роман.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.93
1.48 74.18
1.56
Обуздать аппетит и услышать интуицию: китайский гороскоп на январь 2023 г...

Последние новости

5:51
Экс-канцлер ФРГ Меркель исключила участие в урегулировании конфликта на Украине
5:36
Microsoft разрешила россиянам скачивать и устанавливать Windows
5:22
Трифонов день: зачем 28 декабря искали зарю в руковицах
5:21
Прилучный будет в шоке: Муцениеце оголила живот и похвасталась прессом
5:06
Опасная красота: к чему могут привести массажные процедуры по коррекции фигуры
4:40
Оберег на 2023 год: какие украшения надеть в новогоднюю ночь

Сейчас читают

Сафронов объяснил причины бегства Пугачевой в Израиль
Иммунолог Жемчугов объяснил, как избежать осложнений при гриппе
10 интepecныx фaктoв пpo Hoвый гoд, кoтopыe вы нaвepнякa нe знaли
Проверьте себя: сможете ли вы сдать ЕГЭ про культуру и науку России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023