Прилучный будет в шоке: Муцениеце оголила живот и похвасталась прессом

Актриса, несмотря на загруженность в работе и воспитание двоих наследников, находит время для поддержания фигуры в тонусе. И с радостью делится результатами с поклонниками.

Агата Муцениеце похвасталась плоским животом после ежедневных тренировок. Актриса старается вести здоровый образ жизни и частенько демонстрирует труды своей работы.

«Я уже три недели качаю пресс… Каждый день. Мне нравится результат», — подписала снимок в социальной сети в пижаме Муцениеце.

Муцениеце продемонстировала плоский живот. Фото: Instagram* / agataagata

Поклонники восхитились прессу знаменитости, поинтересовавшись, не пожалел ли экс-муж Павел Прилучный, видя красивую бывшую возлюбленную. Но актриса не стала вспоминать прошлые отношения и отвечать на вопрос.

Сохранять подтянутой фигуру знаменитости помогает занятия спортом. Она ежедневно бегает и тренируется в спортзале. И старается не пропускать ни одно занятие. Кроме того, держать себя в форме ей помогает и работа. В прошлом году она участвовала в популярном ледовом шоу. Многочасовые изнуряющие тренировки не могли не отразиться на фигуре.

Вместе с тем пока экс-любимая Прилучного хвасталась подтянутой фигурой, его нынешняя жена Зепюр Брутян наоборот скрывает ее. В связи с чем многие заподозрили девушку в интересном положении. Слухи подогрели и новости о том, что пару видели в подмосковном госпитале Лапино. Туда пара, возможно, приезжала на консультацию по вопросу беременности. Но пока многочисленные слухи так и не заставили звездную пару либо признаться — скоро в их семье пополнение, либо опровергнуть.

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