Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит рассекретил пол будущего малыша

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 111

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит рассказал о беременности супруги Фахрие Эвджен

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит рассекретил пол будущего малыша

Фото: Instagram* / evcenf

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Еще недавно шептались — семья знаменитости, даже несмотря на интересное положение супруги, на грани развода. Эти слухи не подтвердились, а вот предположения о поле ребенка оказались прямым попаданием!

Звезда «Великолепного века», турецкий актер Бурак Озчивит поделился с поклонниками сокровенным. Рассекретил пол будущего малыша, чье появление ожидают уже совсем скоро. Оказалось, у Озчивита родится снова мальчик, как и предполагали его фанаты.

Об интересном положении актер вместе со своей супругой Фахрие Эвджен рассказал летом. Тогда поклонники стали гадать: кто же родится у пары? Вариантов было два: или близнецы, или мальчик. Но знаменитости продолжали интриговать публику. Но чем ближе к родам, то меньше стало тайн. В социальной сети Озчивит опубликовал свежий снимок супруги, сопроводив его смайлами голубого цвета. Тем самым он намекнул на пол малыша.

«Скоро встретимся», — прокомментировала его Эвджен.

Актры познакомились в 2015 года на съемках сериала. Спустя два года они решили узаконить отношения. Пара считается одной из самых красивых в турецкой киноиндустрии. В семье уже подрастает общий сын Каран.

Ранее 5-tv.ru развеял мифы об ужасах беременности после 40 лет.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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