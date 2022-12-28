Боль, глупость, разочарование: Федункив заявила об абьюзе со стороны бывшего

Знаменитость больше никогда не позволит к себе такого унизительного отношения.

Актриса Марина Федункив ничего не скрывает от публики и всегда готова рассказать подробности о личной жизни. В этот раз артистка поделилась неприятными событиями, благодаря которым она стала сильнее. Оказывается, бывший избранник звезды относился к ней неуважительно и даже применял физическое насилие.

«Я столкнулась с абьюзом и по своей глупости никому об этом не говорила, даже самым близким людям, мне было неловко, не хотелось, чтобы за меня переживали. Я была уверена, что справлюсь, что это временное явление, которое пройдет. Если бы я рассказала об этом близким, мне бы не позволили терпеть такое отношение», — приводит слова Федункив издание «Вечерняя Москва».

Актриса даже написала книгу, где рассказала про те ужасы и страдания, которые пришлось пережить. По ее мнению, каждая женщина должна прочитать эту литературу. Там объясняется, как правильно себя вести, справиться с нестерпимым давлением и начать жизнь с чистого листа. Из любой экстремальной ситуации всегда можно найти выход, оставив багаж страхов и разочарований.

«Да, это был неприятный эпизод в жизни, но он больше не повторится, потому что вы этого не позволите. И если хотите любить и быть счастливой, будьте!» — объяснила звезда сериала «Реальные пацаны».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как муж-итальянец избавляет Федункив от комплексов.