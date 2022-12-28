Боль, глупость, разочарование: Федункив заявила об абьюзе со стороны бывшего
Актриса Федункив сообщила об абьюзе из-за ее глупости со стороны бывшего избранника
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Знаменитость больше никогда не позволит к себе такого унизительного отношения.
Актриса Марина Федункив ничего не скрывает от публики и всегда готова рассказать подробности о личной жизни. В этот раз артистка поделилась неприятными событиями, благодаря которым она стала сильнее. Оказывается, бывший избранник звезды относился к ней неуважительно и даже применял физическое насилие.
«Я столкнулась с абьюзом и по своей глупости никому об этом не говорила, даже самым близким людям, мне было неловко, не хотелось, чтобы за меня переживали. Я была уверена, что справлюсь, что это временное явление, которое пройдет. Если бы я рассказала об этом близким, мне бы не позволили терпеть такое отношение», — приводит слова Федункив издание «Вечерняя Москва».
Актриса даже написала книгу, где рассказала про те ужасы и страдания, которые пришлось пережить. По ее мнению, каждая женщина должна прочитать эту литературу. Там объясняется, как правильно себя вести, справиться с нестерпимым давлением и начать жизнь с чистого листа. Из любой экстремальной ситуации всегда можно найти выход, оставив багаж страхов и разочарований.
«Да, это был неприятный эпизод в жизни, но он больше не повторится, потому что вы этого не позволите. И если хотите любить и быть счастливой, будьте!» — объяснила звезда сериала «Реальные пацаны».
Ранее 5-tv.ru сообщал, как муж-итальянец избавляет Федункив от комплексов.
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