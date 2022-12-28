«Какой позор»: в соцсетях раскритиковали провокационные слова Бербок о России
Пользователи Twitter потребовали отставки главы МИД Германии Бербок после слов о России
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/M. Popow
Пользователи Twitter потребовали отставки главы МИД ФРГ.
Глава МИД ФРГ Анналена Бребок назвала невозможными нормальные отношения с Россией. За это высказывание на нее обрушилась волна жесткой критики от пользователей Twitter. Они посчитали ее заявление провокационным, возможным понести серьезные последствия.
«Сколько некорректных слов было у нее в этом заявлении? Какой позор»;
«Что ж, тогда Германия должна наслаждаться тем, что становится еще более зависимым и деиндустриализированным придатком США»;
«Все, что она говорит или делает, прямо противоречит национальным интересам Германии. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора отправить ее в отставку», — цитирует РИА Новости комментарии интернет-пользователей.
В своей речи Бербок подчеркнула, что Германия будет ужесточать антироссийские санкции, пока не закончится конфликт на Украине. Германия продолжит поставлять Киеву оружие, гуманитарную помощь и деньги.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-канцлер ФРГ Меркель исключила участие в урегулировании конфликта на Украине.
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