«Какой позор»: в соцсетях раскритиковали провокационные слова Бербок о России

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Рита Миронова
Рита Миронова 56

Пользователи Twitter потребовали отставки главы МИД Германии Бербок после слов о России

«Какой позор»: в соцсетях раскритиковали провокационные слова Бербок о России

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/M. Popow

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Пользователи Twitter потребовали отставки главы МИД ФРГ.

Глава МИД ФРГ Анналена Бребок назвала невозможными нормальные отношения с Россией. За это высказывание на нее обрушилась волна жесткой критики от пользователей Twitter. Они посчитали ее заявление провокационным, возможным понести серьезные последствия.

«Сколько некорректных слов было у нее в этом заявлении? Какой позор»;

«Что ж, тогда Германия должна наслаждаться тем, что становится еще более зависимым и деиндустриализированным придатком США»;

«Все, что она говорит или делает, прямо противоречит национальным интересам Германии. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора отправить ее в отставку», — цитирует РИА Новости комментарии интернет-пользователей.

В своей речи Бербок подчеркнула, что Германия будет ужесточать антироссийские санкции, пока не закончится конфликт на Украине. Германия продолжит поставлять Киеву оружие, гуманитарную помощь и деньги.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-канцлер ФРГ Меркель исключила участие в урегулировании конфликта на Украине.

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