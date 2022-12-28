Экс-канцлер ФРГ Меркель исключила участие в урегулировании конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель исключила свое участие в урегулировании конфликта на Украине. Свою позицию она высказала в интервью Sette. Также она призналась — не знает, чем закончится конфликт. Но ей хотелось бы настоящего мира между странами.

«Когда-нибудь закончится переговорами. Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытыми и дружественными переговорами», — сказала Меркель.

Кроме того, она подняла вопрос политики Германии в отношении России и Украины, когда она была канцлером. По ее словам, она действовала логично. И сейчас продолжает так думать. После Меркель еще раз подтвердила — Минские соглашения были попыткой дать время Украине. А то, что не получилось избежать конфликта, не означает, что она делала что-то не так.

«Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней. То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», — заключила она.

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