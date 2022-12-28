Экс-канцлер ФРГ Меркель исключила участие в урегулировании конфликта на Украине
Чем закончится конфликт в Незалежной, она не знает. Но уверена, что рано и поздно это случится. Причем путем мирных переговоров.
Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель исключила свое участие в урегулировании конфликта на Украине. Свою позицию она высказала в интервью Sette. Также она призналась — не знает, чем закончится конфликт. Но ей хотелось бы настоящего мира между странами.
«Когда-нибудь закончится переговорами. Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытыми и дружественными переговорами», — сказала Меркель.
Кроме того, она подняла вопрос политики Германии в отношении России и Украины, когда она была канцлером. По ее словам, она действовала логично. И сейчас продолжает так думать. После Меркель еще раз подтвердила — Минские соглашения были попыткой дать время Украине. А то, что не получилось избежать конфликта, не означает, что она делала что-то не так.
«Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней. То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», — заключила она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое условие для готовности стать посредником в украинском кризисе назвал генсек ООН Антониу Гутерриш.
- 28 дек
- На Украине сообщили о повреждении более 700 объектов критической инфраструктуры
- 27 дек
- Росгвардейцы обнаружили тайники с оружием и боеприпасами ВСУ в ЛНР
- 27 дек
- ВСУ отправляют новые штурмовые группы в район Кременной, потому что старые «кончились»
- 27 дек
- Лавров: Киеву лучше выполнить условия Москвы по демилитаризации как можно скорее
- 27 дек
- Генсек ООН назвал условие для готовности стать посредником в украинском кризисе
- 27 дек
- Украина поднимет цены на прокачку российской нефти в Европу с нового года
- 27 дек
- В Киеве изъявили желание провести «мирный саммит» ООН
- 26 дек
- Чего боятся США? Почему Украина рискует никогда не увидеть ЗРК Patriot
- 26 дек
- Специалистов не осталось? Зеленский назначил сексолога на дипломатический пост
- 26 дек
- В США заявили о прекращении существования Украины как государства
Читайте также
93%
1.48 74.18
1.56
Нашли ошибку?