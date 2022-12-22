Смертельный снегопад: подростка в Подмосковье убило снегом с крыши

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 28

В Красногорском районе погиб школьник от упавшего с крыши здания снега

Смертельный снегопад: подростка в Подмосковье убило снегом с крыши

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Pletsky

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Тема:
Погода

Несколько дней назад появилась информация о погодных условиях, подготовивших «сюрпризы» регионам страны.

Подростка убило снегом, упавшим с крыши здания в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло в Красногорском районе. Погибшему было 13 лет. По факту случившегося проводится проверка. Несколько дней назад появилась информация о погодных условиях, подготовивших «сюрпризы» регионам страны.

Сообщалось, что территории к северу и востоку от Москвы окажутся во власти морозов. Поволжье накроет дождь с мокрым снегом. Особенно тревожная ситуация отмечалась в Башкирии, где прогнозировались ледяные ливни. В Северной столице обещался порывистый ветер, сбивающий с ног, и гололедица. Что касается юга России, там обещали настоящую зиму. В частности, Кубань и Крым, где были зафиксированы рекорды по плюсовой температуре, должны были столкнуться со снегопадами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько калорий тратит человек при расчистке снега.

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