Смертельный снегопад: подростка в Подмосковье убило снегом с крыши
В Красногорском районе погиб школьник от упавшего с крыши здания снега
Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Pletsky
Несколько дней назад появилась информация о погодных условиях, подготовивших «сюрпризы» регионам страны.
Подростка убило снегом, упавшим с крыши здания в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло в Красногорском районе. Погибшему было 13 лет. По факту случившегося проводится проверка. Несколько дней назад появилась информация о погодных условиях, подготовивших «сюрпризы» регионам страны.
Сообщалось, что территории к северу и востоку от Москвы окажутся во власти морозов. Поволжье накроет дождь с мокрым снегом. Особенно тревожная ситуация отмечалась в Башкирии, где прогнозировались ледяные ливни. В Северной столице обещался порывистый ветер, сбивающий с ног, и гололедица. Что касается юга России, там обещали настоящую зиму. В частности, Кубань и Крым, где были зафиксированы рекорды по плюсовой температуре, должны были столкнуться со снегопадами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько калорий тратит человек при расчистке снега.
- 22 дек
- «Кормят только завтраками»: Ледяной дождь в Москве парализовал работу аэропортов
- 22 дек
- «Франциска» сковала Петербург льдом и переполнила травмпункты людьми с переломами
- 21 дек
- Болезни сердца и суставов: для кого опасны резкие изменения погоды?
- 21 дек
- «Ноги шире, шаги — короче»: как правильно передвигаться в ледяной дождь
- 21 дек
- Крылатые качели: как резкие изменения погоды влияют на здоровье
- 21 дек
- Уроки в школах отменили во Владивостоке из-за сильных снегопада и метели
- 21 дек
- «Франциска» придет в Петербург
- 20 дек
- В Москву идет потепление
- 19 дек
- Морозы и ледяные дожди: зима готовит сюрпризы российским регионам
- 19 дек
- У берегов Камчатки ожидается шторм с десятиметровыми волнами
Читайте также
93%
1.53 75.09
1.75
Нашли ошибку?