«Трещит по швам»: политолог предрек будущее ООН из-за политики США

Совсем скоро ни одна страна не захочет состоять в Организации. Почему?

О распаде Организации Объединенных Наций (ООН) говорят уже очень много лет. Особенно это стало ощущаться в этом году. О том, ждет ли организацию крах, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем и политолог Дмитрий Журавлев.

Он сравнил судьбу ООН с крахом Лиги наций, которая в своем время находилась под полным контролем Великобритании и Франции и так и не смогла предотвратить Вторую мировую войну. В конце концов, она прекратила свое существование уже в 1946 году.

«Если США окончательно поглотят эту международную организацию (ООН — Прим. ред.), она рухнет. Просто потому, что никому не будет интересно в ней состоять», — говорит политолог.

По словам Журавлева, ООН начала «трещать по швам» еще в 1990-е годы, когда превратилась в рупор Америки. По итогу Соединенные Штаты начали использовать организацию, как некую декоративную конструкцию, чтобы говорить своим голосом от имени всего мира.

Эксперт верит, что сейчас мир снова стал многополярным, и именно поэтому ООН просто необходимо преобразовать.

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