«Собака лает»: Захарова ответила на призыв Киева выгнать Россию из ООН

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 28

Представитель МИД Захарова предложила игнорировать призывы Киева исключить Россию из ООН

«Собака лает»: Захарова ответила на призыв Киева выгнать Россию из ООН

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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По словам Марии Захаровой, на Украине в последнее время появилось много мерзавцев, желающих привести страну к катастрофе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не реагировать на призывы киевского режима исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН). Свое мнение дипломат высказала в эфире радио Sputnik.

«Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», — прокомментировала возгласы Киева Мария Захарова.

Кроме того, представитель МИДа отметила, что Украина в своей истории видела разных политических деятелей, но в последнее время появилось немало мерзавцев. Они развалили страну и пододвинули ее к обрыву в катастрофу.

К слову, 26 декабря глава МИД России Сергей Лавров в беседе с руководителями отечественных СМИ заявил о желании администрации США положить конец мировой истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МИД РФ заявил о неадекватной реакции ООН по делу о расстреле российских военных.

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