Лавров: на Украину не будут отправлены специалисты из США по ЗРК Patriot

США не будут отправлять на Украину своих специалистов для управления зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot. Об это сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на федеральном канале, отметив, информацию российская сторона получила по дипканалам.

«Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России», — заявил Лавров.

Лавров также отметил, что Россия хотела бы как можно скорее завершить спецоперацию, но в приоритете жизни мирных граждан и военнослужащих.

О том, что США намерены поставить на Украину Patriot стало известно 21 декабря. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет. По словам американских властей, вводить систему будут постепенно в течение нескольких месяцев. Вместе с тем президент России Владимир Путин прокомментировал поставки Patriot. По его словам, они лишь затянут конфликт, а само оружие является достаточно старым. Оно хуже ЗРК С-300.

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