Киркоров назвал Гном Гномыча будущим российского фигурного катания

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 106

Знаменитый исполнитель уверен, что упорный труд приведет маленького ребенка к большим успехам.

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

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Певец Филипп Киркоров считает, что наследник Евгения Плющенко — надежда российского фигурного катания. По словам артиста, девятилетний Александр, известный зрителю с малых лет как Гном Гномыч, станет будущим олимпийским чемпионом. Об этом Киркоров рассказал 5-tv.ru после премьерного показа зимнего ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

«Сашка маленький — это, конечно, невероятно харизматичный артист, фигурист, и, поверьте мне, будущий многократный олимпийский чемпион», — заявил знаменитость.

Король отечественного шоу бизнеса оказался большим ценителем танцев на льду. Он не только поделился прогнозами на будущее российского спорта, но и отметил талант олимпийской чемпионки Александры Трусовой. «Рыжая бестия» также принимала участие в шоу. По словам Киркорова, она стала настоящим явлением.

Общественность давно следит за карьерой сына Яны Рудковской и Плющенко. Примечательно, что не все радуются за маленького чемпиона. Пользователи сети называют мальчика неким «проектом», а недоброжелатели устраивают открытую травлю. Однако будущее покажет, приведет ли отсутствие детства и упорная работа Сашу Плющенко к олимпийским пьедесталам. Факт остается фактом: девятилетний мальчик уже сейчас зарабатывает около 12 миллионов в год.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров любит не только танцы на льду. Звезда российского шоу-бизнеса стал участником нового скандала после танца на перевернутом кресте.

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