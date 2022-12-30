Застолье на даче и охота: как Владимир Путин отмечал Новый год в молодости

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Рита Миронова
Рита Миронова 36

Одноклассники Путина рассказали, что отмечали с ним Новый год в советское время

Застолье на даче и охота: как Владимир Путин отмечал Новый год в молодости

Фото: © РИА Новости / Сергей Субботин

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Тогда, как и сейчас, праздник был для президента исключительно семейным и домашним.

Одноклассники Владимира Путина в интервью KP.RU рассказали, как президент отмечал Новый год в советское время. Оказывается, Владимир Владимирович и на охоту ездил, и курицу по особому рецепту готовил, и в костюм зайца на утреннике наряжался.

«Самый интересный Новый год, как мне кажется, был в 1967 или 1968 году — мы тогда отдыхали на базе охотников. <...> Готовили праздничный обед. И Володя варил курицу к праздничному столу в каком-то соусе, рецепт вычитал в поваренной книге», — рассказал одноклассник Владимира Путина, который общается с ним до сих пор.

По его словам, в последующие годы одноклассники часто ездили на дачу к Путиным в Тосно, где и встречали Новый год компанией из шести-восьми человек. 

Рассказали товарищи Владимира Владимировича и о его любимых новогодних блюдах, которые традиционно были в меню.

«Любимым блюдом была треска в томате. Она всегда стояла на праздничном столе в семье Путиных. Вкусно, но черного перца, как мне казалось, было многовато», — отметил друг президента.

До сих пор Новый год является для Владимира Путина и всей его семьи исключительно домашним и тихим праздником.

«Я недавно слышал, как Владимир Владимирович говорил: „Я привык всегда праздновать в кругу семьи“. И исходя из того, что я знаю, на мероприятиях у президента стоит обычно абсолютно простая русская еда. Есть и каша, и творог. И обязательно на всех мероприятиях присутствуют пирожки: с капустой, с мясом, с яблоками. Изысков я не припомню», — рассказал сын тренера президента Михаил Рахлин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин проведет Новый год.

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