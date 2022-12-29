А на Руси жить хорошо: европейцы уличили ЕС в обмане о плохой жизни в России
Жители Европы уличили Евросоюз в обмане насчет плохой жизни в России
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
Иностранных туристов шокировало изобилие в магазинах страны и праздничное настроение россиян.
Власти ЕС нагло врут своим жителям насчет плохой жизни в России. В этом убедились сами жители иностранных государств, побывавших в РФ после введенных санкций. Туристов удивило, что страна быстро подстроилась под новые реалии: вместо дефицита — изобилие, вместо траурного настроения — праздник и новогоднее убранство. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал финский журналист Кости Хейсканен.
«После рождественских каникул, которые в Европе только что закончились, социальные сети запестрели красивыми картинками. Европейцы, которые побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Псковской области, рассказывают, что Россия не загнулась из-за санкций, а наоборот — воспаряла», — поделился собеседник.
В частности, поясняет он, поразило жителей Европы то, как быстро Россия наладила в стране импортозамещение. Об этом говорит в том числе отсутствие дефицита в широком ассортименте. На полках есть все и в изобилии. То есть реальная картина полностью противоречит тому, что рассказывают власти Евросоюза.
Кроме того, шокировало иностранных туристов и новогоднее убранство в разных городах страны. До визита в РФ они были полностью уверены, что сейчас там точно не до праздника, по факту один город горит новогодними огнями ярче другого и повсеместно работают елочные базары. Но главный показатель благополучия — хорошее настроение людей, в чем тоже убедились европейцы.
«Елочные базары — так это вообще шедевр, они могут переплюнуть Европу, тем более что на аналогичных базарах в Европе сократили освещение почти на 50%. А в России все в огнях, торговые центры, красивые елки… И дети, которые это увидели, сейчас выкладывают в соцсети. И этим прорывают русофобную плотину. Люди смогли увидеть, что россияне выдерживают этот натиск европейской и натовской американской махины, со всеми этими санкции ими и очень даже хорошо справляются с этим», — заключил журналист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Киеве новогодняя елка работает от генератора и всего несколько часов.
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