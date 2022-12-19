Новогодняя елка в Киеве работает от генератора и всего несколько часов

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 37

Поставки генераторов на Украину превратились в выгодный бизнес для Запада. Вытащить все деньги из обычных граждан — стало для него главной целью.

Фото, видео: Залесский Виталий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Новогодняя елка в Киеве работает только от генератора. Одна светит в погруженном во мрак городе. Правда, всего несколько часов. Само дерево не настоящее — искусственное. Почему? Потому что военные действия — это чистый бизнес на страданиях.

Хоть президент Украины Владимир Зеленский и утверждает, что ПВО сбивает все российские ракеты, в ВСУ Украины говорят другое.

«Ни „Искандеры“, ни ракеты С-300, ни ракеты иранские… Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбивания теми средствами ПВО, которые стоят у нас на вооружении», — заявил пресс-офицер ВСУ Юрий Игнат.

Удары ВС РФ очень удачно разрушают энергетическую систему Украины. Ракеты не кончаются, а зима только началась. А Запад и киевский режим начали на этом зарабатывать. Нет электричества? Покупайте генераторы.

Так, Евросоюз выделяет Украине 400 генераторов. Германия — 470. Эстония передает 11 автобусов с ними же. Тайвань выделяет 30 миллионов долларов на генераторы, а Правительство Грузии еще 560 тысяч долларов. 20 генераторов от футбольного клуба «Реал Мадрид», 21 генератор из Австрии, 50 из Азербайджана. И даже в поставках США теперь вместе с ПВО передают генераторы.

Большие промышленные трансформаторы и генераторы после установки на электростанциях тоже станут целью российских ракет. А малые бытовые не спасут энергетику Украины.

«Эти генераторы не предназначены для постоянной работы, замещения собой именно нормальной работы электрической сети. То есть они рассчитаны на краткосрочную работу в случае перебоев с энергопитанием», — объяснил руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский.

Часть присланных генераторов власти Украины ставят в госучреждения, больницы, школы, разрекламированные островки жизни. Но как же обычные граждане? Они должны генераторы покупать. Цены — в два-три раза выше, чем было в сентябре. В начале декабря премьер-министр Денис Шмыгаль с гордостью заявил, что украинские бизнесмены ввезли в страну 500 тысяч маломощных генераторов. Получается, богатеют предприниматели за счет обывателей.

Поэтому в домах ночью свет горит только в нескольких квартирах — на всех генераторов не хватило. А торговать ими начинают еще в Польше, где скапливаются гуманитарные поставки.

«И дальше точно так же их с удовольствием продают практически все на Украине, кто имеет хоть какое-то отношение к их распределению. Причем, продают как право получить бесплатный генератор. Ну, то есть фактически люди платят взятку за то, что им этот генератор предоставляется от государства», — добавил Олег Ногинский.

Попавшие в страну даже слабые генераторы немедленно нагружаются максимальным количеством пользователей и просто сгорают. Синим пламенем. Из-за этого в первой декаде декабря на Украине вдвое увеличилось количество пожаров из-за обогревателей, печей и генераторов.

Итак, Евросоюз выделяет деньги на генераторы и закупает у своих же производителей. И это только часть грабежа умирающей Украины заинтересованными лицами. Сейчас европейцы так же вкладывают деньги в производство светодиодных ламп для Украины. Ими тоже украшена елочка в Киеве.

И это еще не все. Если раньше в Киеве считали, что Запад должен дать ему в следующем году 55 миллиардов долларов помощи, то теперь к этому прибавилось еще 44 миллиарда. За разрушенную энергетику. То есть почти 100 миллиардов долларов. Вот такие деньги пойдут в карманы всех участников сговора.

Именно поэтому Запад и требует от России — никаких ядерных ударов. Ведь Украину еще не выскребли вчистую. Деньги еще есть.

Тема:
Украинский кризис
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