Певица Глюкоза одела свою 15-летнюю дочь Лиду в мини с глубоким декольте

Певица Глюкоза (Настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова. — Прим. ред.)нарядила 15-летнюю дочь Лидию в очень взрослое платье — зеленое мини с глубоким декольте, расшитое пайетками. А сама надела дочкины шаровары и огромный свитер. Откровенным образом из собственного гардероба артистка поделилась ради новогодней шутки, девочки поменялись одеждой и попозировали перед камерой. Ролик исполнительница опубликовала в личном блоге.

Семья Глюкозы вовсю готовится к празднику. Новогоднего настроения хочется уже так сильно, что подарки вручаются заранее. Певица с супругом-бизнесменом Александром Чистяковым подарили старшенькой Лиде роскошные часы, стоимость подобных составляет минимум 700 тысяч рублей. Младшей, 11-летней Вере, досталась сумка от известного бренда, реакция на подарок, стоит отметить, у нее была не такой яркой, как у сестры.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / glukozamusic; 5-tv.ru

Подростковый возраст старшей наследницы Глюкозы — предмет бурного обсуждения в прессе и соцсетях. Юная особа самовыражается всеми доступными способами, бунтует и устраивает скандалы, но родители во всем ее поддерживают. Исполнительница с мужем считают, что поиски себя в детях нужно поощрять, поэтому стараются содействовать. Так, под руководством папы Лидия пробует себя в качестве певицы, выступает под псевдонимом Рэй.

Дочь артистки уже отчисляли из школы за курение и экстравагантный внешний вид, она отказывалась носить форму, как все остальные в строгом учебном заведении. Пришлось искать более лояльное место учебы. Недавно Лида рассказала, что из-за проблем со сном подсела на транквилизаторы, но ей все же удалось заменить сильнодействующие препараты успокоительными чаями и настойками.

Не все просто было и в детстве самой Глюкозы. Девочкой она не раз попадала в поле зрения правоохранителей, в юном возрасте курила, выпивала и пробовала наркотики. Но тяжелых последствий удалось избежать, в том числе, что можно назвать нонсенсом, за счет карьеры в шоу-бизнесе. Трудному подростку однажды даже пришлось спасать собственных маму и папу. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Глюкоза помогла родителям справиться с алкогольной зависимостью.