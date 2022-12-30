Стало известно, где похоронят легендарного футболиста Пеле

Покойный спортсмен, как оказалось, еще 19 лет назад купил себе место на необычном кладбище, которое построил его друг.

Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле (Настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту. — Прим. ред.) похоронят на вертикальном кладбище, которое расположено в бразильском городе Сантос. Это не единственный подобный комплекс, но самый высокий. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал G1.

Отмечается, что Пеле купил себе место еще 19 лет назад, а построил монументальную усыпальницу его друг Хосе Саломон Альтстут, известный как Пепе Альтстут. Аргентинский бизнесмен был другом легенды футбола, он скончался весной 2021-го в больнице от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

Уникальное кладбище Альтстута вошло в Книгу рекордов Гиннесса как «самое высокое кладбище мира». Предприниматель надстраивал его несколько раз и однажды превратил в 32-этажное здание с 25 тысячами «мест» — по 150 на каждом этаже. , Кладбище оснащено сложной системой вентиляции, здесь есть комнаты для поминок, мавзолеи, сад с павлинами и водопада также часовня и кафе.

Мемориал «Вселенский некрополь» в Сантосе признан самым высоким в мире. Фото: www.globallookpress.com / Luigi Bongiovanni via

На похоронах Пеле, предположительно, появятся только члены семьи. По данным издания, друзей, знаменитых коллег спортсмена и звезд, с которыми он был знаком, как и поклонников, не пригласят на траурную церемонию. Несмотря на статус легенды на родине, президент Бразилии Жаир Болсонару также не будет присутствовать на прощании. После похорон на улицах Сантоса пройдет парад, который будет транслироваться местным телеканалом.

Пеле многие годы боролся с раком толстой кишки. Ему удалили опухоль, назначили химиотерапию, но никакое лечение не помогло. Последние дни футболист прожил в больничной палате в окружении родных. Он скончался 29 декабря в возрасте 81 года. Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о жизненном пути и блестящей карьере Пеле.