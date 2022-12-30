Телеведущая Лера Кудрявцева: «Если прошла любовь, то мужа никто не удержит»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 21

Телеведущая Лера Кудрявцева: Если прошла любовь, то мужа никто не удержит

Телеведущая Лера Кудрявцева: «Если прошла любовь, то мужа никто не удержит»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Знаменитость призналась, что ее часто упрекают в выборе молодого супруга и намекают — недолго будет длиться счастье, убежит к ровеснице!

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала слухи об отношениях с мужем Игорем Макаровым в эфире передачи на НТВ. Пресса то и дело приписывает им ссоры и развод. Но на самом деле, по словам дамы, все это вранье. И пусть хоккеист на 17 лет моложе супруги, пусть вокруг много соблазнов, звезда вот уже десять лет счастлива с ним — что еще нужно? 

По словам Кудрявцевой, ее часто критикуют за молодость избранника. Она, признается, не знает, как на это реагировать, потому что в данном случае хейт вместо поздравлений удивителен. Всем недоброжелателям теледива говорит: «Хотите, бабы, жить со старыми, жирными мужиками — ради бога! А я хочу с молодым и красивым».

Некоторые фолловеры, не видевшие фото Кудрявцевой в эротическом белье «для мужа», упрекают ведущую в лени. Отсутствие ревности и романтических свиданий, считают пользователи сети, говорят об отсутствии чувств и холодности. На это Курдрявцева только пожимает плечами. Третьи и вовсе настаивают на изменах, разводах и скандалах.

«У нас все хорошо. Если мужчина любит свою семью, свою жену, он никогда никуда не уйдет. А если прошла любовь, то его никто не удержит. Мужчина же не собака!» — заявила селебрити.

Кудрявцева вышла замуж за Макарова в 2013 году. Этот брак стал для знаменитости третьим, а в 2018 году она родила дочь Машу. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева заявила, что страсть прошла, и между ней и мужем полный штиль — на диване и в постели.

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