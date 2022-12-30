Ведущая Елена Летучая сообщила о смерти отца

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 7

Последнее время мужчина исполнял обязанности пономаря в одной из церквей.

Ведущая Елена Летучая сообщила о смерти отца

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Для телеведущей Елены Летучей канун Нового года стал трагическим — 30 декабря не стало ее любимого отца Александра Николаевича. Об этом знаменитость лично объявила в своих соцсетях, а к посту добавила трогательное фото, на котором папа стоит в обнимку со взрослой дочерью — видно, что оба были дороги друг другу.

«Ушел папа. Вот так я в детстве его обнимала, проявляя свою любовь!» — написала телеведущая.

Выразить соболезнование ведущей поспешили подписчики. Среди них оказался и бывший супруг Полины Гагариной Дмитрий Искахов.

«Лена! Мои соболезнования, я знаю как это» — поддержал он знаменитость.

Многие на фоне горя Елены тоже вспомнили пережитые утраты, а некоторые сравнили сходство отца журналистки с ее супругом. Это, считают они, и объясняет выбор знаменитости.

«Муж — копия папы, невероятно. Выбрали его. Сначала подумала с мужем, только чуть постаревшим. Соболезнования Вам! Наши родители незаменимы никогда и никем!»;

«Мои соболезнования. Он здесь похож на вашего мужа», — написали фолловеры.

Кстати, отец Елены был необычным человеком. По образованию он — инженер-строитель и был в числе тех, кто прокладывал Байкало-амурскую магистраль. Последние годы мужчина исполнял обязанности пономаря, о чем на праздник Пасхи в своих соцсетях рассказывала сама ведущая.

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🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 декабря

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