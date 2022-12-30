«У него был бойцовский дух»: Вадим Верник о последних днях жизни Артемьева

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35

В последние дни жизни композитор Артемьев собрал аншлаг на концерте в Кремле

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Музыка покойного композитора останется с нами навсегда. Каким он был?

Сообщения о смерти российского композитора Эдуарда Артемьева повергли многих в шок, в том числе и его коллег по цеху. О том, каким нам запомнился великий музыкант, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал журналист и телеведущий Вадим Верник.

«Недавно мы встретились на концерте в Кремлевском дворце съездов. Я представлял его, когда он выходил на сцену. Весь зал тогда встал. Его обожали не только те, кто пришли в этот день, а вся страна», — говорит Верник.

По его словам, было видно, как Артемьеву было тяжело после болезни выступать на сцене. Однако журналист отметил, что у композитора очень сильная закалка и бойцовский дух.

«Такая закалка дала ему возможность порадовать зрителей своим присутствием, и самому получить высшее удовольствие от того, что этот вечер в честь него состоялся», — добавил знаменитость.

Также Верник заметил, что очень важно успеть отдать дань уважения большому художнику при его жизни, что, собственно, и произошло на концерте в Кремле. В финале выступления ведущий решил подойти и поблагодарить Эдуарда Николаевича за все, что он сделал и заключил в объятия.

«Я энергетически чувствую, как его обнял. Его тепло я чувствую до сих пор. Тепло человека, у которого была мягкая сила. Она была в его музыке, и ее мы будем чувствовать всегда», — заключил Верник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последнем интервью Эдуарда Артемьева.

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