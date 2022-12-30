Надя Ручка о группе «Блестящие»: Выходить на сцену, а у тебя слезы градом

На российской эстраде в 90-е и нулевые появилась мода на девичьи коллективы. Одним из них стали легендарные «Блестящие». Надя Ручка когда-то в группе сменила начавшую сольную карьеру Жанну Фриске, а потом и сама ушла ради личного счастья. Спустя восемь лет Надя вновь вместе с девочками поет любимые для поклонников хиты.

Бытует мнение, что в женских группах выживают только сильнейшие и сравнивали их часто с клубком змей. Так ли это и возможно ли после этого дружить семьями, Надя Ручка рассказала ведущей Светлане Шевченко в студии 5-tv.ru.

Женский коллектив — это особая такая тусовка, в которой, мне кажется, адаптироваться друг к другу максимально тяжело. Одной женщине адаптироваться в мужском коллективе, особенно с таким ярким характером намного проще.

Потому что все мужчины тебе дают скидку, а там все на равных.

Иногда не всегда тебе дают быть на равных. Как справиться с собой? Может быть, иногда сдержаться. Часто ругались в коллективе тогда по молодости? Сейчас это другие девочки. Когда были такие открытые, честные. И вот прямо в лицо говорили друг другу?

Прямых конфликтов не было никогда. То ли такие у нас продюсеры, но как-то, что они нас так подбирали. Прямо лобовых конфликтов фактически не было, все было как бы такие мадридские игры.

То есть игры были все-таки?

Я думаю, да, конечно. Но это в любом коллективе, честно говоря, что тут говорить? Про шоу-бизнес или про женский коллектив, Как раз я думаю, что в мужских коллективах, я замечала, у них часто были какие-то и драки, выяснения. В женских все потише, может быть по жестче, но потише.

Жесткость тогда больше психологическая, наверное.

Я думаю, что да, наверное. Ну, просто почему я считаю, что по жестче. Именно потому, что когда напрямую высказывают друг к другу, но ты уже знаешь, что ждать, а когда тебе ничего не говорят, ну, что-то происходит не так, как ты ожидала. Для меня вот это более жестко.

Но вам удалось при этом сохранить какие-то хорошие дружеские отношения?

Я сейчас почти философски говорила. У нас хорошие отношения с девочками. На дни рождения ходим, дни рождения детей. Хорошо все понимают друг друга. На самом деле, там не с чего было сильно конфликтовать. Единственные, которые у нас могли быть какие-то напряженные диалоги это когда ты просто устала. Очень много гастролей, концертов, когда ты просто такая обессиленная, а тебя все может выбесить.

Ну, это, это жизнь, это не то что там женский коллектив. А ты когда тебе знаешь, что тебя в течение дня, ну, какой-то там вот предновогодний вот этот чес, у тебя больше пяти концертов, а тебе ни на одном из них не дают забежать в санузел. Конечно, тебя уже все злит. Оставьте меня уже в покое, дайте мне сегодня свои дела сделать и воды выпить. Я не могу просто — машина, концерт, машина, концерт. Но это обычно все выливалось на нашего директора. Просто когда стоишь перед выходом на сцену, и у тебя слезы текут градом, и ты не знаешь, ты не можешь объяснить, почему. Просто они идут и все. Он к нам снисходительно относился. А так между собой такое это все… Для меня все эти наши какие-то проблемы выеденного яйца не стоили.

Полную версию интервью с солисткой группы «Блестящие» Надей Ручка смотрите на 5-tv.ru.